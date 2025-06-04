В Україні рекордно подорожчала молода картопля: що стало причиною та які зараз ціни

В Україні ціна на молоду картоплю суттєво зросла – зараз її продають по 70–80 грн за кілограм, що майже вдвічі перевищує вартість імпортної з Єгипту, яка коштує 30–40 грн/кг. Така різниця пояснюється високими витратами на вирощування у теплицях, значною часткою ручної праці та невисоким рівнем урожайності.

Про це в інтерв’ю виданню "Факти" повідомив Ігор Чечітко, очільник українського офісу нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group. За його словами, молода картопля вже кілька тижнів представлена на полицях супермаркетів і ринках України, однак покупці звертають увагу, що вартість вітчизняного продукту майже вдвічі перевищує ціну на імпортовану з Єгипту.

У сезоні 2025 року середня вартість молодої картоплі українського виробництва коливалася в межах 70–80 грн за кілограм, а на початку сезону в окремих випадках перевищувала й 100 грн. Для порівняння, імпортну молоду картоплю з Єгипту можна було придбати за 30–40 грн/кг.

Головною причиною такої цінової різниці є висока собівартість українського продукту. Його вирощують у плівкових теплицях або під агроволокном, часто вже з лютого чи березня, що потребує:

ретельної підготовки посадкового матеріалу;

ручної чи напівручної посадки, що ускладнює механізацію;

витрат на електроенергію, крапельне зрошення, утеплювальні матеріали.

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Через раннє збирання урожай молодої картоплі з одного гектара становить лише 15–17 тонн, що приблизно вдвічі менше, ніж при традиційному вирощуванні у відкритому ґрунті, де врожайність досягає 40–50 т/га. Тож українська молода картопля є не масовим продуктом, а радше делікатесом із високою вартістю через складний процес вирощування та обмежені обсяги виробництва.

Натомість єгипетську картоплю імпортують після повного дозрівання. Її збирають механізованим способом, що забезпечує вищу врожайність і значно більші партії. Завдяки цьому собівартість зменшується, що дозволяє продавати продукцію за нижчими цінами – навіть з урахуванням витрат на транспортування та митне оформлення.

Картопля надзвичайно залежна від погодних умов. У 2024 році посуха призвела до зменшення врожаю та погіршення якості бульб. Водночас витрати на її вирощування залишилися стабільно високими – досягають 180–200 тисяч гривень з гектара. Причому, незалежно від того, чи фермер отримає 20 тонн, чи 40, сума інвестицій залишається незмінною. Додаткові витрати на зберігання, транспортування та сортування також впливають на кінцеву вартість продукції.

Окрім кліматичних і технологічних аспектів, свою роль відіграє й психологія споживача. Молода картопля сприймається як символ нового сезону – її купують "на пробу", невеликими порціями, для відчуття першого смаку весни. Саме тому її ціна формується за принципом делікатесу, а не масового товару.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні злетіли ціни на картоплю.

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