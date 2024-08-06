В Україні знову можуть початись відключення світла: в чому причина

Ситуація з електроенергією в Україні залишається нестабільною. Незважаючи на покращення, енергетики застерігають від передчасних висновків щодо повного відновлення стабільної роботи енергосистеми.

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, прогнозувати, чи повернеться Україна до графіків відключень світла, поки що складно. Все залежить від багатьох факторів, зокрема від погодних умов. Аномальна спека, яка спостерігалася в липні, суттєво збільшила споживання електроенергії і створила додаткове навантаження на енергосистему.

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"На сьогодні некоректно робити прогнози щодо повернення до графіків відключень, оскільки ми не знаємо, наскільки тривалою буде спека і чи охопить вона всю територію країни", – зазначив Колісник.

Енергетики наголошують, що ситуація залишається напруженою через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак. Тому важливо, щоб українці продовжували економити електроенергію, особливо у пікові години споживання – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

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