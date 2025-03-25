В Україні посилюють правила перевірки лічильників: що зміниться для споживачів

Починаючи з 2025 року в Україні запроваджуються оновлені вимоги щодо перевірки лічильників. У зв’язку з цим жителям багатоквартирних будинків необхідно забезпечити комунальним службам доступ до засобів обліку.

Оновлені вимоги поширюються на всі багатоквартирні будинки в Україні. Зокрема, відтепер перевірку водяних лічильників проводитимуть кожні три місяці, що значно частіше, ніж раніше. Про це повідомляє UAportla із посиланням на сайт "На пенсії".

Як зазначається, сповіщення про перевірку надсилатимуть завчасно різними методами, зокрема:

особистим повідомленням із підписом отримувача;

рекомендованим листом;

SMS або іншим способом, що підтверджує факт отримання.

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Якщо власник житла не забезпечить доступ комунальним службам до лічильників, йому можуть загрожувати адміністративні штрафи.

Наслідки невчасної повірки лічильника

У цьому випадку обсяг спожитої води буде визначатися за стандартними нормами, а не за даними лічильника. Це, в свою чергу, спричинить підвищення вартості платежів за воду та збільшення суми за комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше власників газових лічильників попередили про обов'язкову процедуру, яку слід виконати.

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