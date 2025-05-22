В Україні запровадили нові правила технічного контролю авто: про що варто знати водіям
Уже з 1 червня 2025 року в Україні набирають чинності нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів, а також підвищуються тарифи на ці послуги. Процес техогляду тепер обов’язково має бути повністю зафіксований на відео — від початку до завершення. Це правило повертається після тимчасового скасування під час воєнного стану.
Про ключові зміни повідомляє West Auto Hub із посиланням на постанову Кабміну №286 від 4 березня 2025 року. Тепер потрібно фотографувати авто з усіх чотирьох боків із ввімкненими габаритними вогнями, фарами, протитуманками та аварійкою. Особливий акцент зроблено на фіксації роботи всіх світлових елементів.
До фотознімків одометра додається обов’язкове фото тахографа, якщо такий є, а також знімки таблички про його перевірку. У навчальних автомобілях дозволено загальне фото додаткових педалей і дзеркал, без детального опису кожного елемента.
Окрім обов’язкового фото салону без місця водія, вводиться опція додаткової перевірки автобусів, які планується використовувати на маршрутах загального користування.
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Підвищені вимоги до фото
Знімки мають бути:
- чіткими та добре освітленими;
- без обробки;
- з авто, що займає щонайменше 70% кадру;
- з автоматично зафіксованою датою, яка має відповідати даті оформлення протоколу.
Що більше не потрібно робити
Деякі вимоги скасовано. Відтепер технічний контроль не потребує:
- фіксації результатів гальмівних тестів;
- фотозйомки вихлопних показників (СО, СН, димності);
- друку фото на звороті протоколу.
Нові тарифи з 1 червня
Вартість техогляду зросте:
- легкові авто та вантажівки до 3,5 т — з 1050 до 1700 грн;
- автобуси та вантажні авто понад 3,5 т — з 1500 до 2300 грн;
- мотоцикли й причепи — ціна залежатиме від категорії, до 2300 грн.
Інші оновлені тарифи:
- внесення відмітки МСТО — з 300 до 500 грн;
- перевірка цифрового тахографа — 1600 грн (було 1200);
- зчитування з картки водія — 150 грн (раніше 100);
- зчитування з тахографа — 300 грн (раніше 250).
Нові правила мають забезпечити більшу прозорість процедури ОТК та покращити контроль за її якістю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.
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