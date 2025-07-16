В Україні зафіксовано масштабне здешевлення популярного овоча: скільки тепер коштує

В Україні спостерігається значне зниження цін на овочі. На середину липня найбільше здешевшала молода картопля, вартість якої впала на 75%, до 15-22 грн/кг. Експерти також прогнозують, що в середині місяця ціни на основні овочі продовжать знижуватися.

Як повідомляє видання "Хвиля", також відбулося суттєве зниження цін на буряк – на 40%, до 15-20 грн/кг. "Цибуля нового врожаю знизилася в ціні на 37% до 14-25 грн/кг. Морква здешевшала з 50-55 до 40-50 грн/кг (близько 20%. – ред.). Огірки – на 33% до 15-30 грн/кг", – зазначається в повідомленні.

Крім того, значно подешевшали помідори. За інформацією аналітиків:

Ціни на них знизились на близько 25%, а оптові ціни коливаються в межах 55-85 грн/кг.

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"Експерти прогнозують, що тенденція до зниження цін на основну овочеву групу – огірки, помідори, молоду картоплю та цибулю – продовжиться і в другій декаді липня", – вказується в повідомленні.

Загалом, відзначається, що таке здешевлення є характерним для літа, коли на ринку з'являються овочі нового врожаю.

Проте, варто зауважити, що цього року зниження цін розпочалося з певним запізненням. Аналітики пояснюють це несприятливими погодними умовами весною.

Що з продуктів подорожчало

Однак, зазначається, що попри загальну тенденцію до здешевлення, на деякі овочі ціни, навпаки, зросли. Зокрема, це стосується:

Солодкого перцю, який подорожчав до 100-160 грн/кг. Кабачків, ціна яких збільшилася з 10-15 грн/кг до 18-20 грн/кг.

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