В Україну йдуть атмосферні фронти: синоптик попереджає про погіршення погоди

Протягом поточного тижня в Україні прогнозується нестабільна погода з перепадами температури та періодичними дощами. У першій половині тижня погодні умови формуватимуться під впливом атмосферних фронтів та циклонічної активності.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для meteoprog. За його словами, унаслідок цього в більшості регіонів країни пройдуть опади різної сили, місцями супроводжувані грозами та поривчастим вітром.

У другій частині тижня, включно з вихідними, ситуація зміниться: завдяки впливу нового антициклону в Україні переважатиме суха та малохмарна погода.

"Найвищі температурні показники спостерігатимуться у південно-східних областях та в Криму. У цих регіонах також утримається критичний рівень пожежної небезпеки", – зазначає синоптик.

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Прогноз на 5 серпня

У вівторок опадів на більшій частині території не прогнозується, за винятком окремих районів заходу, де можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер – помірний, 5–10 м/с. Нічна температура складе +14…+20 °С, денна – +25…+30 °С. На півдні країни вночі буде +16…+21 °С, вдень – від +30 до +35 °С.

Прогнз погоди на 6 серпня

У нічні години дощі очікуються на заході країни, а вдень – у північних та центральних областях можливі незначні, місцями помірні опади. Також у денний час не виключаються грози, шквали та локальний град. Вітер сягатиме 7–12 м/с. Температура повітря вночі на заході та півночі коливатиметься від +13 до +18 °С, удень – від +20 до +28 °С. У центральних, східних і південних регіонах нічна температура становитиме +18…+23 °С, а вдень очікується спека до +32…+37 °С.

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