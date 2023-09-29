В Угорщині знайшли скарб часів Середньовіччя: найбільший з коли-небудь знайдених

Під час археологічних розкопок в поселенні Уйлендел виявили розбитий посуд, в якому було тисячі срібних і чотири золоті монети. Цю знахідку вчені вважають найбільшим скарбом монет пізнього середньовіччя, який коли-небудь знайдено в окрузі Пешт.

Про це повідомляє The history blog.

Серед цих монет є денарій Луція Вера, співправителя Римської імперії з II століття (161-169 роки). Також були знайдені чотири золотих форинта часів Матіаша I (1458-1490), які були заховані під тканиною. Серед монет є навіть ватиканський денарій, випущений Папою Пієм (1458-1464).

За оцінками дослідників, на момент, коли ці монети були заховані, їхня вартість становила близько 74 золотих форинти, що еквівалентно вартості автомобіля в сучасний час. Ймовірно, мешканці цього району сховали скарб під час нападу військ Османської імперії перед відомою битвою під Могачем.

"Рідко можна так добре бачити, як глибока оранка руйнує скарби, заховані в землі. Цього разу наконечник плуга розбив горщик з монетами і потягнув у певному напрямку, що можна було простежити за розташуванням монет. Розбитий горщик не можна було зберегти цілим, тому монети збирали на місці", — заявив керівник розкопок Балаж Надь.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!