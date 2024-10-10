У Верховній Раді прийняли закон про історичне підвищення податків: всі подробиці

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків під час другого читання. Проте в документ були внесені певні зміни.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. За його словами, законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№11416-д) в цілому підтримали 247 народних депутатів.

Железняк зауважив, що депутати прийняли правку до законопроєкту, залишивши ставку військового збору для військових на рівні 1,5%.

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Відповідно до пояснювальної записки, документ передбачає:

1. збільшення військового збору та розширення списку його платників на період до 31 грудня року, коли воєнний стан буде припинено або скасовано. Зокрема:

збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (перша, друга та четверта групи), у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць (наразі мінімальна зарплата становить 8 000 грн, тому військовий збір дорівнюватиме 800 грн).

2. встановлення податкової ставки на прибуток для банків у 2024 році на рівні 50%.

3. встановлення базової ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (за винятком страховиків) у розмірі 25%.

4. удосконалення запропонованої системи розрахунку авансових платежів для оподаткування прибутку підприємств, які займаються роздрібною торгівлею пальним.

5. перехід на місячний податковий період замість квартального для звітності про доходи, виплачені фізичним особам, утримані податки та нараховані єдині внески.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що влада змусить платити податки репетиторів, орендодавців та таксистів.

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