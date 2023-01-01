У ЗСУ пояснили, що потрібно Україні, аби переламати хід війни на Донбасі

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що потрібно Україні для того, аби переламати хід бойових дій на Донбасі. За його словами, українські військові потребують більше високоточної зброї від західних союзників.

Йдеться, зокрема, про системи HIMARS та MLRS. Про це Череватий сказав у ефірі телемарафону.

"На жаль, таку війну типу початку 20 століття росія ще має змогу вести, вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію", – зазначив він.

Відео дня

Речник додав, що українські військовослужбовці вже освоїли західне озброєння, яке раніше отримували від союзників. Воно допомогло досягнути попередніх успіхів на фронті.

Водночас Череватий вважає, що окупаційні війська, які невпинно штурмують Бахмут на Донеччині потребують оперативної паузи.

"З огляду на рішення військово-політичного керівництва, політтехнологи путіна вже багато років розкручують цей міф, що путін ніколи не відступає. Відтак, вони заручники цього і змушені продовжувать цей конвеєр смерті", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Череватий прокоментував події на фронті у районі Бахмуту на Донеччині. За його словами, росіяни намагаються змінити тактику.

Також українські захисники записали відео з однієї з найгарячіших точок на фронті. Бійці ЗСУ розповіли про ситуацію у Бахмуті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!