У січні українці можуть отримати третю платіжку за газ: за що доведеться віддати гроші

У "Нафтогазі" поінформували споживачів, що у 2025 році вони отримають третю квитанцію за газ. Це стосується оплати нової послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках.

Міністерство енергетики ще раніше ухвалило "Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку". У цьому документі визначені окремі вимоги, пише UAportal із посиланням на "Нафтогаз України".

Отже, у січні в оновлених платіжках за комунальні послуги від газорозподільчих мереж з’явиться новий пункт із нарахуванням за послугу "Технічне обслуговування ВБСГ", тобто за утримання внутрішньобудинкових газових систем.

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Споживачам надсилатимуть рахунки для оплати в той місяць, коли згідно із затвердженим графіком проводитиметься технічне обслуговування.

Нарахування здійснюватимуть лише раз на 3 або 5 років.

"Звертаємо вашу увагу, що реквізити за оплату ТО ВБСГ відрізняються від реквізитів за розподіл природного газу. Сплачувати за послугу необхідно згідно з квитанцією за технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання", – зазначили у "Нафтогазі".

Сума в кожній квитанції буде залежати від регіону проживання споживачів, довжини загальних мереж у будинку та кількості квартир.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для пенсіонерів зміняться правила оплати за комунальні послуги.

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