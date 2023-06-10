Вайб 2000-х знову в трендах: стилістка показала актуальні футболки на літо (фото)

Стилістка Аліна Михайленко розповіла, які футболки варто обирати на літо. Вона порадила звернути увагу на базові моделі.

У своєму TikTok-каналі експертка зауважила, що основним модним трендом залишаються базові однотонні футболки в різних кольорах і посадках. Обирайте як приталені моделі, так і гіпероверсайз.

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Стилістка порадила обирати футболки з акцентними мисами та з маленькими лого.

"Якщо хочете лого, краще звертайте увагу на мінімалістичні і маленькі варіанти", – сказала Михайленко.

Звісно, треба звертати увагу на короткі і приталені моделі у стилі 2000-х.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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