Вам треба більше сонця: Як визначити, що організму не вистачає вітаміну D

Цей вітамін є одним із найкорисніших нутрієнтів, який допомагає зміцнювати кістки та підтримувати імунітет. Більшу частину вітаміну D наше тіло виробляє завдяки впливу сонячних променів на шкіру.

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Проте, деяку кількість цього вітаміну можна здобути з харчових продуктів. Вітамін D відіграє важливу роль у забезпеченні здоров'я та загального самопочуття організму. Дбайте про свій раціон та взимку забезпечуйте організм необхідною кількістю цього вітаміну, пише woman24.

Серед ознак низького рівня вітаміну D в організмі можна виділити наступні:

Втома: Дослідники встановили, що висока втома та слабкість, які не можна пояснити додатковими навантаженнями, можуть бути наслідком низького рівня вітаміну D в крові. Тому важливо періодично перевіряти рівень цього вітаміну за допомогою аналізів. Болі в кістках і спині: Вітамін D сприяє абсорбції вітаміну C, який відомий своєю здатністю підтримувати здоров’я кісток. Знижений рівень вітаміну D може негативно позначатися на стані кісток і спричинити тривалі хронічні болі в спині. Депресія: Дефіцит вітаміну D пов'язаний з психічними проблемами, такими як стрес і депресія, як показали дослідження. Зрозуміло, що такі негаразди мають безліч чинників ризику та причин, але дефіцит вітаміну D також може грати важливу роль. Випадання волосся: Знижений рівень вітаміну D збільшує рівень стресу, який є однією з основних причин незрозумілого та інтенсивного випадання волосся.

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