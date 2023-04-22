Ваш сад буде бездоганним: Як правильно обрізати дерева та кущі у весняний період

Весна – ідеальний час для того, щоб дати нове життя деревам та кущам, використовуючи правильні методи підрізки. Правильне обрізання забезпечує здоров'я рослин та може допомогти їм розвиватися краще. У цій статті ми розглянемо декілька корисних порад для того, щоб ви могли правильно підрізати дерева та кущі весною.

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Почніть з гілок, які зламалися під вагою снігу. Перш за все, добре перевірте свої дерева та кущі, щоб переконатися, чи не було у них жодних пошкоджень внаслідок зимових хурделиць та снігу. Якщо є якісь великі гілки, які зламалися, то їх необхідно видалити. Це забезпечить, що ваше дерево або кущ буде здоровим та продовжуватиме розвиватися; Підрізуйте в міру необхідності. Коли ви підрізуєте свої дерева та кущі, пам'ятайте, що необхідно підрізувати їх не часто. Це означає, що якщо гілка чи пагін стає надто великою та занадто важкою для рослини, тоді його потрібно зняти. Якщо ж гілка не заважає розвитку дерева, то не потрібно її видаляти; Правильно видаляйте гілки. Коли ви видаляєте гілки, пам'ятайте, що потрібно зрізати їх звичайним кутом, не надто близько до головного стовбура або до гілки. Це забезпечить, що дерево або кущ буде здоровим та не отримає жодних пошкоджень в процесі обрізання; Крім того, досвідчені садівники рекомендують, щоб при формуванні кущів, особливо плодових, потрібно звернути увагу на видалення старих та хворих гілок, щоб зберегти здоров'я рослини і збільшити її врожайність; Важливо також видалити гілки, які ростуть в середині куща і ті, що торкаються землі, оскільки це може спричинити розвиток гнилі та інших захворювань. Не забувайте про дезінфекцію інструментів, що використовуються при підрізці, щоб запобігти поширенню захворювань на інші рослини.

Взагалі, підрізка дерев та кущів – це складний і важкий процес, який потребує досвіду та знань. Якщо ви не впевнені у своїх здібностях, краще звернутися до професійних садівників, які нададуть вам необхідну допомогу та поради. Завдяки правильній підрізці ваші рослини будуть здоровими і міцними, а врожай буде багатим і якісним.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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