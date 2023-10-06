Ваше взуття перестане ковзати: лайфхаки, які варто знати

З наближенням холодної пори варто почати дбати про власну зручність та безпеку. Однак не лише шапка і пальто грають важливу роль в цьому плані. Правильний догляд за взуттям також є ключовим аспектом забезпечення комфорту і безпеки на льодових доріжках та слизьких тротуарах.

Восени та взимку найбільшою загрозою є можливість послизнутися, особливо після дощу або на льоду. Якщо у вашому гардеробі немає взуття з відповідним протектором, не панікуйте. Існують кілька простих і ефективних способів, які допоможуть вам зробити ваше взуття менш ковзким.

Лейкопластир: звичайний лейкопластир може стати вашим союзником. Просто приклейте його до підошви вашого взуття, і ви помітите значне поліпшення у зчепленні з поверхнею.

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Спеціальні наклейки на підошви: існують спеціальні наклейки для підошви, які імітують протектор або мають різні фігури для кращого зчеплення. Вони можуть значно підвищити безпеку вашого взуття.

Пошкрябування підошви абразивом: Цей спосіб може бути трохи довшим, але ефективним. Пошкрябайте підошву взуття абразивом, таким як наждачка, що створить своєрідний дрібний протектор для кращого зчеплення з землею.

Нанесення клею з абразивом: Ви можете нанести клей на підошву та приклеїти до нього абразивний матеріал, такий як пісок або сіль. Це зробить поверхню підошви шорсткою і покращить зчеплення.

Використання льодоступів: Останнім, але дуже ефективним способом є використання льодоступів. Це спеціальні залізні "гачки", які надіваються на взуття і допомагають утримуватися на льоду та снігу. Вони є надійними і допоможуть вам уникнути небезпеки неконтрольованого ковзання.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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