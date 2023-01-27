Вічно молоді актори: 6 кінозірок, які не збираються старіти

Деякі актори дивують своїх шанувальників ідеальним зовнішнім виглядом. Вони виглядають на 10-15 років молодше свого реального віку. Грають ролі молодих акторів і багато глядачів навіть не здогадуються, скільки їм років насправді. Вони ніби відкрили еліксир вічної молодості, завдяки якому вік виявився над ними невладним. У сьогоднішньому матеріалі – знаменитості, яких не може поміняти навіть час.

Енн Гетевей

У свої 40 років актриса виглядає так само, як у 20. Додалися лише невеликі зморшки біля очей, які можна побачити на наближених кадрах із червоних доріжок. Акторка протягом усієї кар'єри продовжує активно зніматися, і досі грає енергійних молодих жінок. Її секрет молодості теж вкрай простий: вона не вживає в їжу продукти тваринного походження – у своєму раціоні вона віддає перевагу на фруктам і овочам. Натщесерце вона випиває дві ложки оливкової олії, а протягом дня п'є багато води.

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Вона також регулярно займається спортом. За її словами, вона тренується п'ять днів на тиждень і під час вагітності займалася фізичними навантаженнями. Щоб її шкіра залишалася здоровою, вона ніколи не засмагає і користується SPF-кремом.

Джаред Лето

Музиканту та актору вже 51 рік, але якщо порівняти те, як він виглядав на початку акторської кар'єри, і зараз, можна знайти не так багато змін. Причому в такому стані залишилося не тільки його обличчя, а й тіло. Однак його таємниці досить прості. Він не має шкідливих звичок, і не п'є навіть у свята.

Літо також намагається постійно висипатися і каже, що може заснути навіть у найнесподіваніших місцях. Крім того, він жорсткий вегетаріанець: понад 20 років він не вживає в їжу продукти тваринного походження, але при цьому слідкує за тим, щоб у його організмі була достатня кількість необхідних речовин.

Пол Радд

Актору вже 53 роки, але глядачі не дають йому й 30 років. Актор наче випив зілля на зйомках "Друзів" і відтоді не збирається старіти. Примітно, що з віком його кар'єра пішла вгору. Зараз він закріпився у фільмах Марвел у ролі "Людини-мурахи", що зробило його одним із найбільш затребуваних акторів.

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Том Круз

Беззмінному рятівнику світу у франшизі "Місія нездійсненна" вже 60, а він так само виконує найнебезпечніші трюки без допомоги каскадерів. Новий хіт Круза, "Топ Ган: Меверік" – зайвий тому доказ. Подібна фізична активність далася взнаки і на зовнішності актора – Том практично не змінився з часів своїх головних драматичних ролей кінця 80-х і початку 90-х років.

Кілька зморшок, що з'явилися, лише трохи нагадують про пройдений час. Однак багато експертів, відзначаючи менш рухливу міміку актора, вважають, що зовнішність Круза є заслугою пластичних хірургів і косметологів.

Томас Броді-Сангстер

Актор став зіркою завдяки ролям у серіалі "Гра Престолів" та фільмі "Той, що біжить у лабіринті". 32-річний актор і сьогодні грає у кіно підлітків. І зовні неможливо здогадатися про таку різницю у віці. Цікаво, що персонажу Томаса у "Грі Престолів" було лише 13 років, а самому актору на момент зйомок 26 років.

Кіану Рівз

У далекому 1989 році вийшла легендарна дурна комедія "Неймовірні пригоди Білла і Теда", після якої Кіану став неймовірно популярним. У ній він грав старшокласника, який подорожував зі своїм другом у часі, щоб підготуватися до іспиту з історії.

Через 10 років актор виконав роль Нео в культовій "Матриці", при цьому практично не змінившись зовні. Ніхто тоді нічого не запідозрив, але після того, як у 2014-му вийшов "Джон Вік", почали ходити чутки про те, що Рівз насправді безсмертний. Це звичайно жарт, проте погляньте на нього – актору вже 58 років.

Нагадаємо, заради заповітної ролі актори не бояться зіпсувати своє ідеальне тіло зайвими кілограмами, або дуже сильно схуднути. UAportal розповів про 10 акторів, котрі радикально змінили фігуру заради ролі.

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