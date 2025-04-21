Провідний український банк змінив термін дії своїх карток: доки працюватимуть

"Ощадбанк" подовжив строк дії всіх своїх банківських карток, зокрема й тих, у яких уже сплив термін. Тепер вони залишатимуться активними щонайменше до 31 грудня 2025 року. Таким чином, власникам таких карток не варто хвилюватися щодо їх можливого блокування.

Як зазначили в самому банку, таке рішення було прийнято через дію воєнного стану на території України. Підкреслюється, що строк дії карток подовжується автоматично. Тобто навіть після формального завершення терміну, картки й надалі працюватимуть без обмежень.

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"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року. Продовження відбувається автоматично", – зазначається у повідомленні.

У разі отримання повідомлення від банку про неподовження терміну дії картки, рекомендується звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку". У такому випадку клієнту здійснять перевипуск картки.

Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" оголосив про оновлення низки тарифів, яке набуде чинності з 1 квітня. Зміни торкнуться як корпоративних, так і особистих банківських карт.

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