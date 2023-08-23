Речі, які ніколи не можна зберігати у гаражі: список

Якщо ви є власником гаража, перевірте, чи бува, не лежать там у вас дрова, папір, якась тканина, банки з фарбами або іграшки.

Експерти кажуть, що "додаткові квадратні метри" можуть бути корисними для зберігання, особливо якщо у будинку замало місця. Однак у гаражі не варто зберігати деякі речі, оскільки це може становити небезпеку.

Як повідомляє BHG, для зберігання у гаражі підходять садові інструменти, автозапчастини та вуличне обладнання, однак деяким речам там взагалі не місце.

Зазначається, що перше, що треба винести з гаража, це балони з пропаном. Пропан потенційно може витікати, що може швидко спровокувати пожежу, навіть якщо просто завести машину поблизу. І загалом – уникайте зберігання будь-яких легкозаймистих речовин у гаражі. Найкраще місце для таких речовин – на вулиці в добре провітрюваному та затіненому місці.

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Фарба та інші хімічні речовини – тривалий вплив тепла та холоду призведе до пошкодження залишків фарби. Крім того, дно банок почне іржавіти, якщо його залишити на цементній підлозі гаража. Пари можуть виходити з пестицидів і засобів для чищення, забруднюючи повітря – власник гаража може отруїтися.

Будь-які речі з тканини не варто тримати в гаражі через ризик пошкодження гризунами. Крім того, у присутності тепла та вологості почнуть рости цвіль і грибок. Тому уникайте зберігання одягу, постільної білизни, матраців, килимків або м’яких меблів у гаражі, щоб уникнути будь-яких пошкоджень.

Подібно до тканини, папір стає розсадником плісняви ​​та цвілі під впливом тепла та вологості. Зберігайте всі папери, такі як важливі документи, сімейні фотографії або сувеніри, як-от письмові листи та листівки, поза гаражем, щоб вони збереглися.

Ніколи не залишайте картонні коробки, особливо якщо вони заповнені речами, у гаражі, оскільки вони також стануть хорошою їжею для тварин, а волога швидко зіпсує вміст коробок.

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"Усі іграшки для дому повинні залишатися вдома, особливо плюшеві та дитячі речі, які часто складаються з тканини. Доречно зберігати вуличні іграшки в гаражі, оскільки вони призначені для суворіших умов. Але їх слід або запечатати в пластикові контейнери, або часто витрушувати та очищати, щоб захистити від цвілі та комах, які сховалися", – кажуть експерти.

Також варто прибрати з гаража дрова. Зазначається, що їх можуть пошкодити жуки та мурахи. А ще – вони можуть відсиріти й стати непридатними для розпалювання.

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