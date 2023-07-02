'Скрізь тривають важкі бої': Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Сили оборони України продовжують контрнаступальні операції на півдні. Зокрема, упродовж доби українським військовим вдалося виконати невелике просування.

Бійці мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", – йдеться у повідомленні.

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