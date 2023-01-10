'Бачимо певну перевагу на виїзд': прикордонники розповіли про ситуацію на кордонах

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував ситуацію на кордонах після новорічних свят. За його словами, зараз фіксується більша кількість перетинів кордону на виїзд.

Своєю чергою у грудні пасажиропотік збільшився на 11% порівняно з листопадом. Втім, після Різдва 7 січня українці стали більше виїжджати з України, повідомив Демченко в ефірі телемарафону.

"Щодо пасажиропотоку ми відзначали його збільшення на 11% у грудні порівняно з листопадом, на відміну від осінніх місяців, коли пасажиропотік виключно падав. Звісно, це все пов'язано із новорічно-різдвяними святами. В окремі дні пасажиропотік сягав і 120 тис. осіб за добу, але здебільшого тримався на рівні 100 тис. осіб в обидві сторони", – зазначив він.

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Речник установи додав, що звичайні показники пасажиропотоку до свят становили близько 85 тис. осіб за добу.

"Якщо загалом у відсотковому співвідношенні ми бачимо це 50 на 50. Але певну перевагу фіксували на в'їзд в Україну перед Різдвом 7 січня. Останні декілька днів ми бачимо певну перевагу на виїзд. Тобто можна стверджувати, що українці перед Різдвом 7 січня все ж таки більше їхали додому, щоб провести свято у родинному колі", – вказав Демченко.

Раніше UAportal писав про те, як українці за кордоном зможуть продовжувати дію закордонних паспортів. Йдеться не лише про можливість продовжити строк дії закордонного паспорта громадянина України, а й внесення до них даних про дітей у закордонних дипломатичних установах України.

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