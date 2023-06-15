Замість чашки кави: Що робити, щоб почуватись бадьорим зранку

Багато людей не уявляють свого ранку без кави, яка стала невід'ємною частиною їхнього життя. Кава є надійним засобом підняти настрій, коли енергія різко спадає. Але є і інші продукти, які можуть замінити кофеїн і не призводити до проблем зі сном на роботі.

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Отже, які продукти допоможуть вам оживитись:

Правильна перекуска. Енергетично насичена їжа може стати вашим рятівником. Спробуйте перекусити продуктами, багатими на складні вуглеводи та білки. Наприклад, невеликий шматочок фрукта з горсткою мигдалю або варене яйце з цілозерновим тостом; Забезпечте своє тіло вологою. Часто лише кілька ковтків чистої води може надати вам енергії. Рівень гідратації впливає на функціонування всього організму, тому склянка води – проста і ефективна порада. Якщо хочеться щось більш цікаве, можна додати до води кілька шматочків улюбленого фрукта; Введіть трохи активності. Фізична активність також допомагає боротися з втомою. Це особливо важливо, якщо ви проводите багато часу без руху або маєте сидячу роботу. Після декількох годин без руху тіло неминуче починає відчувати втому і слабкість; Спробуйте природні стимулятори енергії. Якщо перекуска, вода та фізичні вправи не допомагають з втомою, зверніться до природних засобів.

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