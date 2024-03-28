Військовий із собакою був змушений їхати стоячи у тамбурі потягу Київ-Чернігів: мережа обурена (фото та відео)

Волонтерка Дар'я Бронська повідомила про інцидент у потязі Укрзалізниці, що "розбив їй серце". Вона повідомила, що в потязі Київ-Чернігів військового не пустили у вагон із собакою, тому він був змушений їхати стоячи у тамбурі цілих три години.

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За словами волонтерки, вона зустріла хлопця у військовій формі із собакою та речима у тамбурі потягу сполученням Київ-Чернігів та запитала, що він не проходить у вагон: "Він тяжко видохнув і сказав "не дозволяють". Я була у такому шокові, що навіть не стримала сліз. Людина, яка нас захищає, і службовий собака мають їхати понад 2,5 години в тамбурі".

Бронська стверджує, що звернулася до робітника потягу, який сказав, що "собака в холці вище 45 см не може просто так їхати в потязі".

"Він сказав, що собака в холці вище 45 см не може просто так їхати і мають викупити все купе чи щось там таке. Я їхала в новій електричці, де місць валом. Невже не знайдеться якогось кутка-місця хоча б біля полиці для валіз?!Я подорожувала світом і багато де помічала, що тварина - друг людини, і має доступ скрізь, куди потрібно власнику. Але на жаль, не в Україні... Як ми збираємось йти в Європу, як у нас досі таке ставлення до наших братів менших", – додала волонтерка.

У коментарі під її дописом один з підписників зауважив, що цей пес – службовий собака Ермі з Національної гвардії України. "Вони несли й несуть службу в Чернігові і їздять на виконання службово-бойових завдань в різні локації держави ще із самого початку повномасштабного (навіть трохи до). Чесно кажучи, я трохи в шокові від такого відношення до наших воїнів. Цей пес пережив трохи більше ніж багато хто із пасажирів чи працівників Укрзалізниці", – написав один з дописувачів, що є військовим кінологом.