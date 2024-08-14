Воронеж масовано атакували дрони: під ударом опинились три військові аеродроми, де розміщуються винищувачі МіГи і Су (відео, фото)

У російському Воронежі дрони атакували райони аеродромів Балтімор та Борисоглібськ. Очевидці скаржились на серію вибухів та кілька осередків пожеж. Зокрема, росіяни стверджували, що військовий аеродром Борисоглібськ охоплено вогнем, а в одне із сіл перекрито рух транспорту.

Під масованою атакою перебував район військового аеродрому Балтімор, де базуються літаки Су-34.

Про це заявив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

Глава Воронезької області переконує, що сили протиповітряної оборони ліквідували значну кількість дронів.

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Уламки нібито знищених дронів під час падіння, трохи пошкодили окремі житлові будинки, господарські будівлі та транспорт, спровокували спалах сухої рослинності, хоча поширення вогню нібито не допустили.

Також, вранці 14 серпня безпілотники атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. На ній базуються носії ракет "Кинжал", якими РФ бомбардує Україну, – літаки МіГ-31К. Про щонайменше"10 прильотів" по розташуванню окупантів повідомили росЗМІ. Місцеві жителі помітили БПЛА над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. На розташованій поруч авіабазі дислокується філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташований за 12 км на північний захід від міста Кулебаки. Проїзд у Саваслейку та місто Кулебаки наразі закрито.

Російська авіабаза. Джерело: Рос.ЗМІ

У російському Міноборони тим часом відзвітувались про нібито знищення 117 українських дронів та 4 ракет "Точка-У" над регіонами рф.

37 безпілотників та 4 ракети знищено над Курською областю, ще 37 безпілотників знищено над Воронезькою областю, 17 дронів знищено над Білгородською областю, 11 – над Нижегородською областю, 9 – над Волгоградською, 3 – над Брянською, 2 – над Орловською та 1 – над областю.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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