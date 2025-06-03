Можливі грози та до 30 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 4 червня

Сьогодні, 3 червня, і завтра, 4 червня, територією України проходитиме холодний атмосферний фронт, який стане причиною змін у погоді. В зоні впливу фронту очікуються грозові дощі, місцями можливий град та шквали

Про це повідомляє синоптик Наталку Діденко. У середу вночі (4 червня) опади з грозами ще можливі, але вдень дощі ймовірні лише в окремих регіонах — у Карпатах, на Закарпатті, а також у Донецькій та Луганській областях.

На решті території України пануватиме суха погода.

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Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від +23 до +27°C, а на півдні та сході країни — до +31°C.

У Києві 4 червня прогнозується суха та сонячна погода. Атмосферний фронт залишить столицю позаду, тож повітря дещо освіжиться — вдень очікується +23…+24°C.

Як зазначає Діденко, надалі по всій Україні встановиться м’яка літня спека: +24…+29°C, на півдні та сході, а подекуди й у центральних областях, — до +32°C.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що метеорологічне літо вже розпочалося, хоча охопило поки що не всю територію України. Також були оприлюднені перші прогнози на червень.

Раніше ми розповідали, чи варто чекати заморозків у червні в Україні.

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