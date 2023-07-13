Ворог вночі атакував Київ дронами: є жертви та поранені, зафіксовані прильоти у будинки (фото)

Уночі 13 липня російські бойовики атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed". Було знищено десятки повітряних цілей.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, масована атака іранських дронів зафіксована з різних напрямків.

"На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків", – йдеться у повідомленні.

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Також відомо, що унаслідок атаки безпілотників травми отримали двоє людей у Дарницькому районі: це дівчина 19 років та чоловік 23 років, у них осколкові поранення, постраждалих ушпиталили.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через вибухи в столиці у Дарницькому районі уламки дронів пошкодили фасад житлового будинку на рівні технічного поверху.

У Шевченківському районі сталася пожежа на балконі багатоквартирного будинку. У Подільському районі – пожежа в нежитловій будівлі.

"Двох постраждалих госпіталізували в Дарницькому районі столиці. Ще двом у Шевченківському районі надали допомогу на місці", – зазначив Кличко.

За його інформацією, у Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявили загиблого.

Командування повітряних сил повідомило, що цієї ночі ворог запустив по Україні 20 дронів та дві крилаті ракети "Калібр".

"У результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр", – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 11 липня росіяни атакували Україну з 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити. На Одещині 2 ворожих БпЛА влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта. Обійшлось без значних руйнувань та потерпілих.

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