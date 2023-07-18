Ворог вночі випустив по Україні 6 ''Калібрів'' і 25 Shahed, є влучання уламків в Одесі та Миколаєві (фото)

У ніч проти 18 липня ворог атакував південні області України крилатими ракетами "Калібр" та іранськими дронами Shahed-136.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", "кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони".

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"З акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6️6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений", – зазначається у повідомленні.

Відео дня

21 іранський "мопед" було знищено на підльоті з моря в Одеській області, 4️ ворожі дрони збили в небі над Миколаївщиною.

"У Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих", – додали в командуванні.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Телеграм-каналі показав фото наслідків атаки дронів та ракет по Одесі:

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