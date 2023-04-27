'Все буде дуже несподівано': астрологиня дала прогноз щодо закінчення війни в Україні та розповіла, чого чекати у 2024 році

Збройні сили України влітку 2023 року успішно звільнятимуть від ворога території. На Росію чекає розплата за війну.

Про це "Главреду" заявила астрологиня Ангеліна Вакуліна. "Україна переможе 100%. Яким чином закінчиться війна? Все буде дуже несподівано. Найімовірніше – це буде зміна влади в РФ, а укладання договору буде з іншою владою", – зазначила вона.

За словами астрологині, руйнівні процеси в Росії розпочнуться восени – є ймовірність перевороту, громадянської війни та втрати територій. Країна-агресор відмовиться від раніше окупованих регіонів України, зокрема й Криму. Більше того, частину РФ може взяти під контроль Китай.

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Вакуліна додала, що гороскоп для України з 2024 року дуже сприятливий – до країни прийдуть значні інвестиції, розпочнеться відновлення територій, що постраждали від війни.

"Будуть дуже багато країн допомагати, деякі країни відіграють вирішальну роль. З наступного року наша країна входить у чудові астрологічні транзити, які я переглянула і в астрології, і в таро", – підсумувала вона.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.