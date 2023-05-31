ЗСУ знищили російський РЕБ, який заважав дронам (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, артилеристи 30 ОМБр влучними ударами ліквідували російський засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За його допомогою загарбники полювали на українські безпілотники. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Зазначається, що позицію РЕБ виявили дрони-розвідники 30-ої бригади. Після цього аеророзвідка передала координати побратимам-артилеристам.

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"Російський РЕБ (засіб радіоелекронної боротьби) нахабно полював на українські БПЛА. Але виявився слабаком! Прилетів дрон-розвідник 30 ОМБр, знайшов ворога і вказав координати артилерії, яка й уразила РЕБ. Бо зась зазіхати на наших "пташок"!" – йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили місце розташування російського РЕБ. На наступних кадрах показано точне влучання артилерії.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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