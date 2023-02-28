ЗСУ знищили ворожу БМП на Донбасі (відео)

Українські військові з декількох ударів знищили ворожу техніку на Донеччині. Зокрема, наші захисники ліквідували БМП росіян.

Знищенням техніки окупантів займалися бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомили на каналі оперативного командування "Північ" у Telegram.

"Потужна робота козаків із 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців на східному фронті", – йдеться у повідомленні.

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На відео, зняте за допомогою безпілотника, можна побачити, що російська БМП рухається дорогою, вкритою вирвами. У певний момент стається вибух, однак окупанти продовжують рух.

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Потім у ворожу техніку влучає ще один снаряд, ймовірно, випущений з переносного протитанкового ракетного комплексу. Втім, росіяни далі йдуть, попри загоряння БМП та шматки корпусу, які відлетіли.

Після третього удару російська військова техніка доїжджає ще певну відстань, ймовірно, за силою інерційного руху. Можна побачити, що з БМП валить густий дим.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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