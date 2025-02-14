Введення військ США до України є можливим - віцепрезидент Венс назвав умови

Сполучені Штати готові завдати Москві удару санкціями, а також розглядають можливість військових заходів, якщо президент РФ Володимир Путін не погодиться на мирну угоду, яка забезпечить Україні довгострокову незалежність. Дональд Трамп не йтиме на переговори "із заплющеними очима" та розглядатиме всі можливі варіанти: "Все на столі, давайте укладемо угоду."

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс 13 лютого в інтерв’ю The Wall Street Journal. Видання цитує Венса, який зазначив, що можливість введення американських військ в Україну залишається відкритою, якщо Росія не продемонструє готовності до конструктивних переговорів. Ця заява контрастує з позицією міністра оборони Піта Гегсета, який раніше зазначив, що США не планують направляти війська.

"США мають у своєму розпорядженні економічні та військові важелі впливу, які можуть бути використані проти Путіна."

Віцепрезидент також припустив, що підсумкова угода щодо України може стати несподіваною для багатьох.

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Щодо майбутніх мирних переговорів, Венс зауважив, що поки зарано говорити про територіальні питання чи конкретні гарантії безпеки, які Захід може надати Києву. Водночас він підкреслив, що головним пріоритетом залишається збереження українського суверенітету.

За його словами, адміністрація Трампа прагне переконати Путіна, що дипломатичне врегулювання буде вигіднішим для Росії, ніж продовження війни. Однак Венс також визнав, що позиція Трампа може змінюватися залежно від розвитку подій.

"Президент Трамп може сказати: 'Ми не хочемо цього, нам це може не подобатися, але ми готові повернути деякі питання на стіл переговорів, якщо Росія не буде надійним партнером або якщо є важливі для України аспекти, які можуть бути переглянуті'", – пояснив Венс.

Нагадаємо, Трамп висунув Путіну Ультиматум.

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