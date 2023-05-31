Ви точно не знали про цей спосіб: Як швидко почистити варені яйця

Зазвичай, коли яйця свіжі, їх важко почистити. Часто білок залишається приклеєним до шкаралупи та рветься при очищенні. Однак, існує простий спосіб, який допоможе швидко очистити варені яйця.

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Перед тим, як почати процес варіння яєць, корисно ознайомитися з деякими важливими правилами. Іноді нам потрібно багато варених яєць, наприклад, для салату або начинки для пиріжків. У таких випадках важливо правильно очистити яйця, щоб уникнути прилипання білка до шкаралупи. Застосування правильної техніки очищення є особливо важливим.

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Користувачка TikTok, відома під ніком @bydni_na_kyxne, поділилася цікавим лайфхаком щодо швидкого очищення яєць. Її метод полягає в тому, що варене яйце поміщається в банку з кришкою і заливається холодною водою. Потім банку потрібно інтенсивно потрусити, після чого яйце можна легко видавити зі шкаралупи.

Користувачі, які спробували цей лайфхак, зауважили, що він працює особливо добре, якщо яйце варене "круто", з твердим жовтком.

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