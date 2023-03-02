Вийдуть нові фільми: трилогія про 'Володаря перснів' отримає продовження

Кінокомпанії Warner Bros. та New Line Cinema домовилися з корпорацією Embracer Group, якій належать права на адаптацію творів Джона Р. Р. Толкіна, про зйомку повнометражних фільмів на основі роману "Володар кілець" та повісті "Хоббіт". Однак поки невідомо, яким саме подіям зі світу Середзем'я присвятять нові стрічки.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, керівники Warner Bros. не планують робити рімейки кінотрилогії, яку раніше відзняв новозеландський кінорежисер Пітер Джексон. Коли планують запустити фільми у виробництво, наразі невідомо, однак у кінокомпаніях заявили, що збираються більше показати величезний і складний всесвіт, вигаданий Толкіном.

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Зокрема, глави Warner Bros. Pictures Майкл де Лука та Памела Абді зауважили, що "попри розмах і увагу до деталей, з яким створювалися дві трилогії, в кіно ми бачили лише малу частину величезного і складного всесвіту, придуманого Дж. Р. Р. Толкіном. Можливість глибше дослідити світ Середзем'я та запросити в цю подорож шанувальників – справжня честь для нас, і ми дуже раді можливістю попрацювати разом із Middle-Earth Enterprises та Embracer".

Видання пише, що угода між WB та Embracer зачіпає лише права на повнометражні фільми. Права на телевізійні адаптації "Володар кілець" нині належать компанії Amazon.

Видання Variety пише, що робота над новими стрічками знаходиться на початковій стадії, тож ще жоден режисер, продюсер чи актор не залучені до зйомок.

Довідково: "Володар Перснів" – це трилогія фантастично-пригодницьких фільмів, серед яких "Братерство персня", "Дві вежі" та "Повернення короля". Вони зняті за мотивами роману "Володар перснів" англійського письменника Дж. Р. Р. Толкіна.

Нагадаємо, режисер фільмів з трилогії "Володар перснів" Пітер Джексон став мільярдером після угоди про продаж заснованої ним студії візуальних ефектів Weta Digital. Раніше йому вдалося розбагатіти завдяки знятим фільмам. Зокрема, кожен фільм трилогії "Володар перснів" (2001-2003) приніс режисеру $10 млн авансом і ще по 10% касових зборів. Трилогія за книгою "Хоббіт, або Туди і назад" (2012-2014) приносила Джексону вже $20 млн за фільм і по 20% касових зборів.

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