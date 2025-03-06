Виплати для українців з інвалідністю 3 групи: скільки нарахують з 1 березня

З 1 березня в Україні традиційно проводиться індексація пенсій, однак цього разу вона не торкнеться осіб з інвалідністю. Оскільки їхні виплати залежать від розміру мінімальної зарплати, а у 2025 році вона залишиться без змін, пенсії для цієї категорії громадян також не переглядатимуться.

Крім того, розмір пенсії для осіб з інвалідністю 3 групи залежить від стажу, набутих у зв’язку із захворюванням. Люди з інвалідністю 3 групи отримують половину від розміру пенсії за віком, пише УНІАН.

Спочатку Пенсійний фонд розраховує, скільки мала б отримувати людина відповідного віку, а потім ця сума ділиться навпіл. Варто зазначити, що виплати призначаються лише за умови, що страховий стаж після встановлення інвалідності становить не менше одного року.

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В Україні встановлено мінімальний поріг пенсії для осіб з інвалідністю 3 групи. Щомісячна виплата не може бути меншою за 2520 гривень. Для її призначення необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) та надати документ, що підтверджує статус особи з інвалідністю.

Сума пенсії розраховується індивідуально та визначається залежно від страхового стажу – періоду, протягом якого людині було встановлено інвалідність. Чим довший стаж, тим вищі виплати.

Особи з інвалідністю 3 групи мають право працювати та водночас отримувати пенсію. Однак у такому разі мінімальний розмір виплат буде нижчим – 2093 гривні на місяць.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нараховують стаж, набутий за межами України.

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