Виплати військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових потреб: хто може отримати гроші

Для українських військовослужбовців доступна виплата для розв'язання соціально-побутових питань. Гроші наші захисники можуть отримати раз на рік.

Як повідомляє видання "Армія.Inform", виплати для вирішення соціально-побутових потреб доступні військовослужбовцям рядового та командного складу – крім термінової служби. Це стосується випадків, передбачених дорученням Міноборони № 2683 від 1 лютого 2023 року. Розмір допомоги не перевищуватиме місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

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Підстави для отримання допомоги:

смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;

поранення військовослужбовця під час виконання завдань під час воєнного стану;

у разі наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом України;

порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та/або хімієтерапія);захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит B, C;

безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку із хворобою (сумарно більше як 30 днів поспіль) внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

Також гроші виплачуватимуть сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтерновані в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

Гроші виплачуються за місцем служби згідно з рапортом військовослужбовця відповідно до наказу командира, який має отримати відповідне доручення від вищого командування "за підпорядкованістю із зазначенням у ньому розміру допомоги".

"У рапорті на ім’я командира військової частини вказується причина звернення та додаються документи, що її підтверджують", – пише видання.

Зазначається, що цей вид допомоги не є обов’язковою виплатою, у тому числі й у разі звільнення.

Нагадаємо, з 1 лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовим Сил оборони України та співробітникам системи МВС.

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