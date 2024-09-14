Виплати військовим з 1 жовтня: скільки будуть отримувати українські захисники

В Україні з 1 жовтня не передбачено змін у зарплаті військових. Згідно з чинними нормами, розмір виплат залишатиметься на поточному рівні щонайменше до кінця 2024 року.

Видання Новини.LIVE розповідає про те, яке матеріальне забезпечення буде надано українським військовим, починаючи з 1 жовтня 2024 року.

Відповідно до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постанови Кабінету Міністрів № 168, щомісячний розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців визначається таким чином:

30 тисяч гривень надаються тим, хто виконує бойові чи спеціальні завдання під час захисту України, забезпечення її обороноздатності, безпеки населення та державних інтересів в умовах російської військової агресії;

50 тисяч гривень виділяється військовослужбовцям, які беруть участь у бойових або спеціальних операціях в межах структур військового управління, штабів та командних пунктів, що відповідають за оперативне керівництво підрозділами;

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100 тисяч гривень отримують військові, що знаходяться у зоні інтенсивних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію після поранень, контузій чи каліцтв. Ця виплата також передбачена для тих, хто був взятий у полон;

70 тисяч гривень виплачуються військовим, які знаходяться на передовій лінії фронту протягом місяця.

Які виплати передбачені для мобілізованих

До кінця 2024 року мобілізовані військовослужбовці отримуватимуть мінімальну зарплату в розмірі 33 тисяч гривень. До цієї суми входять:

базовий оклад солдата-строковика, який складає 20 тисяч гривень;

додаткова виплата за військове звання в розмірі 13 тисяч гривень.

Зазначені виплати не оподатковуються військовим збором у 1,5%.

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