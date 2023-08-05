Викличе проблеми зі шлунком: сім продуктів, з якими категорично не можна їсти кавун

Медики розповіли про продукти, з якими не рекомендується вживати кавун, щоб уникнути проблем зі шлунково-кишковим трактом. Наприклад, не можна поєднувати кавун і диню з деякими сирами, такими як бринза та фета, а також з овечим і козячим сиром, оскільки це може спричинити печію, здуття або тяжкість у животі.

Про це пише ukr.media.

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Також експерти попереджають про небезпеку споживання кавуна або дині разом із молочними, кисломолочними, смаженими, жирними та солоними продуктами, а також хлібом, яйцями, бобами, м'ясом, рибою, крупами та спиртними напоями. Всі ці поєднання можуть викликати проблеми із шлунково-кишковим трактом.

Експерти також підкреслюють, що споживання кавуна і дині у великих кількостях може призвести до проблем. Ці фрукти швидко перетравлюються, тому їх слід їсти обережно. Краще вживати їх за кілька годин до або після прийому їжі. Також можна приготувати з них лимонади, що збереже корисні властивості цих фруктів.

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