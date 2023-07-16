''Я — солдат. Мої серце, душа та тіло належать Азову'': Денис ''Редіс'' Прокопенко повернувся в стрій (фото)

Підполковник Денис "Редіс" Прокопенко, який керував обороною Маріуполя та перебував у полоні в Туреччині, повернувся до активної служби та став командиром бригади "Азов" Національної гвардії України.

Цю новину повідомили у пресслужбі "Азову".

Зазначається, що під час зустрічі з бійцями бригади "Азов" підполковник Прокопенко підкреслив, що для нього війна не закінчилася, поки останній український боєць не повернеться з полону, а кордони України не будуть відновлені на стан 1991 року.

Він висловив відданість своєму військовому обов'язку та заявив, що його серце і душа належать "Азову".

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Прокопенко зазначив, що планує зосередити зусилля на підготовці бригади до виконання завдань та поповненні особовим складом, технікою та озброєнням.

У пресслужбі бригади наголосили, що військові довго чекали на повернення свого командира та раді його приєднанню до їхніх лав. Вони готові виконувати будь-які поставлені перед ними завдання.

Наразі підполковник Прокопенко знаходиться на стадії реабілітації та незабаром повністю почне виконання своїх службових обов'язків.

Раніше повідомлялося, що 22 вересня 2022 року всі командири "Азова", яких російські силовики утримували в полоні, вийшли із в'язниці та були змушені виїхати до Туреччини. 8 липня 2023 року всі командири українського батальйону "Азов" повернулися додому з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

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