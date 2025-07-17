Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України

У середу, 17 липня, Верховна Рада проголосувала за призначення новим прем’єр-міністром України ексвіцепрем’єрки Юлії Свириденко.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він зазначив, що за призначення Свириденко проголосувало 262 депутати, зокрема:

Слуга народу – 201 голос;

Європеська Солідарність – 0;

Батьківщина – 0;

Голос – 1;

Відновлення – 10;

За майбутнє – 12;

Довіра – 15.

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Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, ВР України ухвалила рішення про відставку уряду Дениса Шмигаля. За це проголосували 261 депутат, жоден не виступив проти, повідомив Железняк.

Денис Шмигаль обіймав посаду прем'єр-міністра України з 4 березня 2020 року, ставши найтривалішим очільником уряду серед своїх попередників. Він побив історичний рекорд у лютому 2024 року, перевищивши термін перебування на посаді Миколи Азарова, який очолював Кабмін з березня 2010 по січень 2014 року.

Президент Володимир Зеленський запропонував міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд України та значно реформувати його роботу. Денису Шмигалю він запропонував пост міністра оборони, відзначивши, що його досвід "точно буде корисним" на цій посаді.

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