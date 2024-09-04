Юрист пояснив, за яких умов студенти до 25 років можуть виїхати на навчання за кордон

Повномасштабна війна в Україні внесла суттєві корективи в життя кожного українця, особливо молоді. Одним з актуальних питань є можливість продовження навчання за кордоном для студентів, які не підлягають мобілізації. Про це пише РБК.

Згідно з чинним законодавством України, чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Однак, для деяких категорій громадян передбачені виключення. Зокрема, студенти вищих навчальних закладів мають можливість виїхати за кордон за певних умов.

Адвокат Олена Воронкова з Адвокатського бюро "Івана Хомича" детально пояснює, що для виїзду за кордон і повернення на навчання студент має відповідати таким критеріям:

Вік: Бути віком від 18 до 22 років.

Бути віком від 18 до 22 років. Мобілізація: Не підлягати призову на військову службу під час мобілізації.

Не підлягати призову на військову службу під час мобілізації. Навчання: Бути студентом вищого навчального закладу, здобувати ступінь бакалавра або магістра (для певних спеціальностей) і бути учасником академічної мобільності на один семестр.

Які документи потрібні?

Для того, щоб виїхати за кордон, студенту необхідно мати при собі:

Паспорт: Дійсний закордонний паспорт.

Студентський квиток: Документ, що підтверджує статус студента.

Документ, що підтверджує статус студента. Довідка з навчального закладу: Документ, який підтверджує участь у програмі академічної мобільності.

Документ, який підтверджує участь у програмі академічної мобільності. Інші документи: Можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують мету поїздки.

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Куди звертатися за консультацією?

У разі виникнення питань щодо виїзду за кордон, студентам рекомендується звернутися за консультацією до:

Територіального центру комплектування та соціальної підтримки: Для уточнення інформації щодо мобілізації та отримання необхідних довідок.

Для уточнення інформації щодо мобілізації та отримання необхідних довідок. Адвоката: Для отримання юридичної консультації з питань, пов'язаних з перетином державного кордону.

Важливі нюанси:

Постійні зміни: Умови виїзду за кордон можуть змінюватися залежно від військової ситуації в країні. Тому перед поїздкою необхідно уточнювати актуальну інформацію.

Індивідуальний підхід: Кожен випадок розглядається індивідуально. Наявність усіх необхідних документів не гарантує автоматичного дозволу на виїзд.

Кожен випадок розглядається індивідуально. Наявність усіх необхідних документів не гарантує автоматичного дозволу на виїзд. Програми академічної мобільності: Для участі в програмах академічної мобільності необхідно звернутися до свого університету.

Можливість виїзду за кордон для українських студентів є важливою, оскільки вона дозволяє продовжити освіту і отримати нові знання. Однак, для цього необхідно дотримуватися встановлених законодавством умов. Перед прийняттям рішення про виїзд, рекомендується детально ознайомитися з усіма нюансами і звернутися за консультацією до фахівців.

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