Юрист відповів чи можуть вручити повістку українцю за кордоном

В Україні, через повномасштабне вторгнення рф, продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої повістки можуть отримати військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак серед деяких військовозобов'язаних виникає багато дискусій та чуток з приводу питання чи можуть вручити повістку тим українцям, які перебувають в інших країнах.

На це питання відповів юрист та волонтер Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, помічник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Євгеній Промський.

Він зазначив, що органи, які мають право вручати повістки, визначені Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, що закріплене постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 100).

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"Згідно з пунктом 56 Положення конкретні строки явки до призовних дільниць установлюються районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в повістках за формою згідно з додатком 18, вручення яких проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – пояснив юрист.

Закордонні дипломатичні установи України відсутні в цьому переліку. За словами Євгенія Промського, лише пункт 52 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1487, містить застереження про те, що закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період), але без деталізації стосовно повноважень на вручення повісток.

"Таким чином, станом на зараз українцю, що перебуває за кордоном, правомірно повістку вручити не можуть", – резюмував юрист.

Раніше юрист дав пояснення з приводу того, чи є законним заповнення повістки на вулиці перед врученням.

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