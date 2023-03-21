Юристи пояснили, що буде з пенсіями громадян у тимчасовій окупації

Низка пенсіонерів через повномасштабне вторгнення рф опинилася на тимчасово окупованих територіях. Через це громадяни не можуть отримувати пенсійні виплати особисто.

Юристи радять пенсіонерам оформити нарахування виплат на банківську картку. Про це розповіли повідомляє "На пенсії".

Згідно з чинним законодавством, особам, які проживають у населених пунктах, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), нарахування та виплата всіх належних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжується у повному обсязі з урахуванням кількох особливостей.

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Зокрема, якщо громадяни не можуть отримати виплати через доставку "Укрпоштою", кошти включаються до виплати у наступних виплатних періодах. Тобто пенсіонери зможуть отримати пенсію за той період, коли не могли її отримати.

Також можна спробувати переказати пенсію на карту за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ.

Для цього потрібно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися https://portal.pfu.gov.ua ;

знайти та вибрати пункт Про пенсійне забезпечення;

там вибрати розділ Внесення змін до пенсійної справи – Заява про зміну способу виплати пенсії;

заповнити всю необхідну інформацію, використовуючи підказки на екрані;

завантажити відскановані документи – паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;

заявку необхідно підписати власним електронним підписом.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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