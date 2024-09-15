За 'неправильні фари' автовласники можуть залишитися без водійських прав: подробиці

Багато українських водіїв намагаються самостійно модернізувати свої автомобілі, зокрема, встановлюючи ксенонові лампи для кращої видимості в темний час доби. Однак така самодіяльність може призвести до серйозних наслідків.

Згідно з українським законодавством, с у фарах заборонено, якщо це не передбачено конструкцією автомобіля. Навіть якщо ви придбали автомобіль з уже встановленими ксеноновими фарами, ви несете відповідальність за таке порушення, нагадує портал Motor Media Review.

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Чому це небезпечно? Ксенонові фари можуть сильно засліплювати інших учасників дорожнього руху, особливо в умовах туману або дощу. Це значно підвищує ризик ДТП.

Яка відповідальність передбачена за таке порушення? Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за експлуатацію автомобіля з ксеноновими фарами передбачений штраф у розмірі 340 гривень. При повторному порушенні водія можуть позбавити водійських прав на шість місяців.

Як уникнути штрафу? Щоб уникнути неприємностей, рекомендується перевірити, чи відповідає світлотехніка вашого автомобіля вимогам законодавства. Якщо ви плануєте замінити фари, краще звернутися до автосервісу, де вам підберуть відповідні лампи і проведуть установку відповідно до всіх норм.

Нагадаємо, водії мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар не залежно від часу доби та пори року. Раніше денні ходові вогні, а в разі їх відсутності, ближнє світло фар, повинні були бути увімкнені з 1 жовтня по 1 травня.

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