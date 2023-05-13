Забудете про бактерії: як чистити і дезінфікувати унітаз часником

На унітазі часто утворюються вапняні відкладення, плями на дні чаші, неприємні запахи. А чищення туалету займає багато часу та є дуже копітким.

На щастя, є простий трюк, який дозволить підтримувати туалет в чистоті та вбити всі бактерії. Для цього вам потрібно тільки один популярний продукт – і це часник, пише Sante Plus.

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Як позбутися бактерій у своєму туалеті?

Вашим найкращим союзником буде часник. Хоча це може здатися вам дивним, але часник є ефективним антисептиком і дезінфікуючим засобом навіть для туалету.

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У часнику міститься алліцин, який має протимікробну дію. Тому це потужний природний засіб для боротьби з бактеріями та мікробами. Натуральний і недорогий, він ефективно очищає та дезінфікує туалети. Достатньо всього на ніч кинути в туалет зубчик часнику та дотримуватися інструкцій:

Очистьте зубчик часнику, а перед сном викиньте його на дно унітаза. Вранці почистіть щіткою туалет та змийте водою. Все готово!

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Попри цей ефективний трюк, досі важливо регулярно та ретельно прибирати туалети. На щастя, є ще один спосіб продезінфікувати унітаз за допомогою часнику.

У каструлю покладіть 2 зубчики часнику, залийте чашкою води та проваріть. Дайте настоятися 15 хвилин, накривши місткість кришкою. Налийте розчин у миску або обприскайте унітаз з усіх боків всередині. Залиште на ніч, а вранці змийте водою.

Так ви усунете жовті плями на дні чаші, а ваш унітаз матиме абсолютно новенький вигляд. Цей саморобний розчин ефективний та безпечний.

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Раніше експерти поділились думками, що у жодному разі не можна класти в унітаз, бо це точно нашкодить сантехніці.

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