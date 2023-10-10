Забудьте про соду з оцтом: натуральний засіб швидко видалить наліт на унітазі

Жорстка вода може дуже легко і швидко накопичуватися на раковинах, душах і туалетах. Вапняний наліт є поширеною проблемою, яка може залишати непривабливі плями в унітазі.

Позбутися нальоту може бути складно, однак експерти з прибирання мають свої секрети. Зокрема, можна скористатися натуральним інгредієнтом, повідомляє Express.co.uk.

Налийте 125 г лимонної кислоти на плями і залиште на годину. Вапняний наліт зникне.

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Лимонна кислота є природною кислотою, яка особливо міститься в лимонах і лаймах. Однак не рекомендується використовувати лимони або лайми для очищення вапняного нальоту з унітазу, адже кислота набагато більш концентрована, ніж сік лимона або лайма.

Вона не містить агресивних хімічних речовин або випарів, які можуть бути небезпечними для здоров’я чи навколишнього середовища. Лимонну кислоту безпечно використовувати для природного очищення.

Цей миючий інгредієнт може впоратися не лише з нальотом у туалеті. Можна застосувати кислоту на вапняний наліт у чайнику.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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