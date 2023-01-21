'Забудьте про цей одяг': стилістка назвала речі, які є 'ворогами жіночої фігури'

Деякі звичні речі можуть візуально додати вашій фігурі "зайвих кілограмів", "зменшити ноги", чи приховати талію. Тож стилістка Катрін Дойл у своєму Інстаграмі вирішила дати поради жінкам, який одяг варто прибрати з гардеробу, аби він не псував зовнішній вигляд.

Експертка розповіла про одяг та деякі "прийоми, які можуть зіпсувати навіть найідеальнішу фігуру". Вона підкреслила, що її допис для тих, "хто хоче в будь-якому своєму образі виглядати жіночно, підкреслюючи всі свої переваги, а не приховуючи". ⠀

"Сім ворогів жіночої фігури", на думку Дойл, наступні:

Штани чи спідниці із заниженою талією: такі речі візуально укорочують ноги, роблять довшим тулуб. Такий одяг підійде лише для високих жінок.

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Джинси slouchy: їх потрібно носити не спущеними на бедра, а підтягнутими вверх, щоб звузити талію та зробити ширшими бедра.

Укорочена спідниця чи брюки світлих тонів та випущений верх контрастного кольору: краще верх заправити, аби "отримати правильні пропорції".

Комбінезони: відмовтеся від моделей вільного крою, з відвислою матнею. Комбінезон краще обрати приталений.

Сукня-мішок: дівчатам "плюс-сайз" краще відмовитися від безрозмірних балахонів, бо вони ще більше "рознесуть" фігуру. Краще, щоб сукня прилягала до талії.

Тонкий трикотаж: він "невигідно" прилягає до фігури. Тому краще верх обрати з більш цупких тканин.

Футболка наверх спідниці: вона приховує талію, "вкорочує ноги" (якщо це не міні). Якщо ж футболку заправити, то ви зможете значно "покращити" фігуру.

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