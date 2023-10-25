Забув пароль: американець не може зняти біткоїнів на 200 мільйонів доларів (відео)

Американський програміст Стефан Томас не може отримати доступ до свого біткоїн-гаманця, де лежить криптовалюти на 200 мільйонів доларів. Він також відмовляється від послуг експертів з кібербезпеки з Unciphered, які заявили, що можуть отримати доступ до його заощаджень.

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Як повідомляє IFLScience, у 2011 році Томас створив анімаційне відео про біткоїни, за яке отримав винагороду 7002 ВТС. У той час монети коштували лише близько 2 доларів кожна, але зараз вони коштують понад 34 000 доларів. Таким чином, біткоїни Томаса варті понад 238 мільйонів доларів.

Томас зберігав біткоїни на зашифрованому жорсткому диску IronKey, який має 10 спроб введення пароля. Томас забув пароль і у нього залишилося лише дві спроби.

Компанія Unciphered заявила, що вона розробила метод зламу жорстких дисків IronKey, який працює з пристроями, випущеними до 2017 року. Фірма продемонструвала свій метод журналісту Wired, попросивши його встановити пароль, який вони надіслали йому наступного дня.

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Unciphered зв’язалася з Томасом, але він відмовився від їхньої допомоги, оскільки працює з двома іншими командами, які також намагаються зламати його гаманець.

"Я вже працював з іншими експертами над відновленням, тому більше не маю права вести переговори з кимось новим", — сказав Томас.

"Цілком можливо, що нинішня команда може вирішити передати субпідряд Unciphered, якщо вони вважають, що це найкращий варіант. Нам доведеться почекати і подивитися", – додав він.

Якщо Томас не зможе отримати доступ до свого гаманця, він втратить понад 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, UAportal дослідив найпоширеніші фейки, які розпалюють сумніви щодо криптовалют, і підготував точну інформацію, як їм протистояти.

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