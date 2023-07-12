Навіщо нагрівати нову сковорідку: лайфхак від досвідчених домогосподарок

Сковорідка – недешеве та часто використовуване приладдя. Тому варто знати не лише про нюанси догляду за ним, але й про підготовку його до роботи. Як продовжити термін служби сковорідки підкаже UaPortal.

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На новій сковорідці є герметик і тимчасове технічне мастило. Звичайне миття не видалить їх, тому варто підійти до цього процесу серйозніше.

Як підготувати сковороду до використання

Помийте сковорідку з використанням гелю для миття посуду. Потім налийте олію і просмажте на плиті протягом однієї хвилини. Сковорідку з антипригарним покриттям теж прожарте, але без олії.

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Після цього охолодіть, не прискорюючи процес холодною водою. Після охолодження сковорідки помийте її м’якою губкою та гелем для посуду.

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