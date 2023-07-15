Навіщо досвідчені квітникарі обкладають орхідеї кубиками льоду: простий лайфхак

Догляд за орхідеями не є складним завданням. Проте, полив є одним з ключових аспектів, де можна допустити помилки. Хочемо поділитися з вами корисним порадою, яка допоможе економити ваш час та зберігати здоров'я ваших орхідей.

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В ідеалі – поливати орхідею декілька разів на тиждень невеликими порціями води, незалежно від її виду, як повідомляє портал SantePlus. Але для зручності і ефективності можна скористатися популярним методом – поливати її кубиками льоду.

Як поливати орхідеї кубиками льоду

Процес дуже простий: просто розташуйте декілька кубиків льоду на підставці та дайте їм природним шляхом розтанути. Поступово вода буде просочуватись у субстрат та забезпечувати оптимальне зволоження кореневої системи, уникаючи ризику перезаволоження.

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Варто відзначити, що проведені дослідження підтвердили, що орхідея не отримує шоку від крижаної води. Навпаки, кубики льоду дозволяють орхідеї вбратися вологою повністю, не ризикуючи перезаволоженням.

Застосування цього методу з поливом кубиками льоду для орхідеї допоможе вам зробити процес поливу більш зручним і ефективним, забезпечуючи правильне зволоження рослини. Не забудьте, що кожна орхідея має свої особливості, тому спостерігайте за реакцією вашої рослини і пристосовуйте полив до її потреб.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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