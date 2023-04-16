Навіщо позаду авто вішають маленьке відерце: прикмети та забобони

На дорогах України часто можна зустріти автомобілі з маленьким відерцем на кормі, на буксирувальному гаку або на глушнику. Ця давня традиція має свій символізм і пов'язана з вірою в порятунок та удачу на дорозі, вона виступає в ролі оберега для водіїв. Зокрема, на вантажівках з фаркопом такі обереги використовують також для захисту причіпного пристрою від забруднень та пошкоджень під час руху.

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Походження цієї традиції належить часам кінних екіпажів, коли відерце з дьогтем використовували для змащення маточини, яку кріпили ззаду карети або воза. З розвитком автомобільного транспорту цей символ перейшов і на автомобілі. Перші автомобілі мали відерце наповнене водою для потреб коней.

У радянські часи в автомобілях вода в системі охолодження замість тосолу та антифризу часто закипала, і водії постійно доливали воду прямо на дорозі. Тому водії не виїжджали без відерця з водою. Крім того, в зимовий період, коли солярка в автомобілі може замерзати, водії також використовували відерце з водою для розтоплення палива. Ще одним застосуванням відерця з водою було миття автомобіля, протирання фар або лобового скла.

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