Навіщо трясти яйця перед варінням: результат вас здивує

Виявляється, перед варінням яйця потрібно трясти. Для чого, розповість UaPortal.

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Якщо потрясти яйце, його вміст буде рівномірно розподілено, заявки чому очистити його буде дуже просто. Те саме буде, якщо покрутити яйце на столі.

Основні правила варіння яєць

Свіжі яйця краще не варіть, а використовуйте для яєчні чи у тісто. Опускайте їх лише у холодну підсолену воду.

Скільки варити яйця у холодній воді: яйце некруто - варити 2 хвилини після закипання, зменшивши вогонь; яйце в мішечок - варити 4 хвилини після закипання; яйце круто - варимо 7 хвилин після закипання, зменшивши вогонь.

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Нагадаємо, ми вже писали, чому яйця потрібно посипати сіллю.

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