Заступниця міністра оборони назвала терміни внесення нового законопроєкту про мобілізацію до ВР

Внесення законопроєкту про мобілізацію є важливим кроком для забезпечення ефективної оборони України. Нові норми дозволять мобілізувати більше людей та підвищити боєздатність Збройних Сил України.

Відео дня

Кабінет міністрів України планує внести до Верховної Ради відредагований законопроєкт про мобілізацію вже протягом кількох тижнів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Читайте також: Зміна призивного віку та відстрочки: Кабмін вніс на розгляд ВР законопроєкт щодо мобілізації

Калмикова зазначила, що нова редакція законопроєкту має пройти певний шлях узгодження в уряді, але буде у Раді вже найближчим часом.

"Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів", – сказала вона.

Заступниця міністра оборони також додала, що початок реалізації норм законопроєкту також очікується упродовж тижнів чи місяця.

Законопроєкт передбачає ряд змін до чинного законодавства про мобілізацію. Зокрема, пропонується:

Зменшити вік військовозобов’язаних, які підлягають мобілізації, з 60 до 57 років.

Дозволити мобілізувати військовозобов’язаних, які мають інвалідність І-ІІ групи, якщо вони здатні виконувати військові обов’язки.

Запровадити механізм відстрочки від мобілізації для чоловіків, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!